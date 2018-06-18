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Вице-канцлер Австрии считает, что поддержка "Северного потока - 2" в интересах всей Европы

Экономика и бизнес
18 июня, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Хайнц-Кристиан Штрахе также отметил приемлемые цены на российский газ

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Строительство газопровода "Северный поток - 2" соответствует интересам как Австрии, так и других стран Европы. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия 24", вышедшем в эфир в понедельник, высказал вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

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"Мы видим здесь не только австрийские, но и европейские интересы: в интересах Австрии и Европы было бы поддержать этот проект, - отметил Штрахе, - Я думаю, у Европейского союза должна оставаться свобода принятия решений, даже если за его пределами это может кому-то не нравиться, особенно, если речь идет о решениях, призванных обеспечить долгосрочное устойчивое развитие". "Кроме того, российский газ отнюдь не самый дорогой, и это тоже аргумент в пользу "Северного потока", - добавил вице-канцлер.

5 июня в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем канцлер подтвердил, что руководство Австрии позитивно оценивает проект "Северный поток - 2" как чисто экономический.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года.

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