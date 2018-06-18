"АвтоВАЗ" приостановит производство в июле в связи с корпоративным отпуском

САМАРА, 18 июня. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" остановит почти на три недели конвейер в связи с корпоративным отпуском в июле-августе. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе предприятия.

"В период с 23 июля по 12 августа производство будет остановлено в связи с корпоративным отпуском сотрудников. В это время на предприятии будут проводиться работы по ремонту и наладке оборудования", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" сократил в 2017 году январский отдых и перенес зимнюю часть корпоративного отпуска на май. До этого одна неделя от корпоративного отпуска добавлялась к новогодним каникулам, в результате "АвтоВАЗ" приступал к работе лишь во второй половине января.

Сотрудники завода обратились к руководству предприятия с просьбой отменить зимнюю неделю корпоративного отпуска, так как для отдыха вполне достаточно новогодних каникул. Администрация завода пошла навстречу пожеланиям рабочих.