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Отказавшихся выдать землю австралийцу приморских чиновников уволят в течение недели

Экономика и бизнес
18 июня, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Австралийский инвестор планировал создать в регионе производство говядины

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Чиновники из Приморского края, отказавшие инвестору из Австралии в земельном участке для создания производства говядины, будут уволены в течение недели. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу НТВ.

Ранее сообщалось, что полпред президента в ДФО дал поручение уволить пятерых чиновников в Приморском крае, которые отказали австралийскому инвестору в земельном участке для создания производства говядины.

"Недавно была встреча с инвестором из Австралии - он хочет реализовать проект в области сельского хозяйства. Ему, кстати, наши неуважаемые коллеги <…> не помогли с выделением земли. Я попросил провести служебное расследование и всех, кто проявил, скажем, такое формальное отношение к инвестору, уволить с работы. <…> Обещали до конца недели эту проблему решить - уволим, чтобы другим было неповадно ", - сказал он.

Как ранее сообщал врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, в рамках проекта австралийского инвестора планировалось создать предприятие на 10 тыс. голов.

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Персоны
Трутнев, Юрий Петрович Тарасенко, Андрей Владимирович
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