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Титов ждет в ближайшие дни решений по семи-восьми бизнесменам из "лондонского списка"

Экономика и бизнес
18 июня, 12:58 дата обновления: 18 июня, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Сейчас в списке около 30 предпринимателей, напомнил бизнес-омбудсмен

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ожидает в ближайшие дни решений о возможности вернуться на родину еще по семи-восьми предпринимателям из "лондонского списка" (предпринимателей объявленных РФ в розыск по уголовным делам - прим. ТАСС). Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной возвращению в Россию предпринимателей из "лондонского списка", с участием первого вернувшегося бизнесмена Сергея Капчука.

"Я думаю, мы в ближайшие дни узнаем еще о семи-восьми предпринимателях, которые смогут вернуться на родину", - сообщил Титов.

"Сегодня ведется работа совместно с правоохранительными органами для того, чтобы человек мог вернуться на родину, ему не предъявят никакого обвинения и он не будет арестован", - сообщил Титов. Он напомнил, что сейчас в "лондонском списке" около 30 предпринимателей, которые были объявлены в розыск по уголовным делам и не могут вернуться без угрозы ареста - дела в отношении них приостановлены до их розыска. Так, Сергей Капчук перед возвращением из Лондона (через Хорватию) находился за границей без малого 15 лет.

"Спасибо, что правоохранительные органы начали эти проблемы решать. [Без этого] шансы вернуться были бы нулевые", - заметил он. Он поблагодарил за эту работу прокуратуру и следственные органы.

Помощь предпринимателям, находящимся с России

Титов также сообщил, что удалось помочь почти 300 предпринимателям, попавшим под уголовное преследование в России.

"Создается впечатление о том, что мы помогаем тем предпринимателям, которые находятся за рубежом, и очень мало тем, кто находится здесь, в том числе и в СИЗО. Это не так, просто первые больше на слуху", - заметил Титов.

"Мы ведем работу по каждому предпринимателю, который к нам обратился и, как мы считаем, подвергается незаконному уголовному преследованию. На сегодняшний день (с начала этого года - прим. ТАСС) уже таких 276 предпринимателей, которым мы реально помогли. Это те, в отношении кого мы имеем основания считать, что их преследование является незаконным ", - сообщил Титов.

По его словам, только с начала этого года прекращены уголовные дела или отказано в возбуждении уголовных дел в отношении 52 человек, переквалифицировано обвинение в отношении восьми человек, 61 изменили меру пресечения, по 58 приняты меры прокурорского реагирования. "В семи случаях дела возвращены судом прокурору, изменены приговоры, снижены сроки или переквалифицировано обвинение в 13 случаях, отменены приговоры, прекращены [судом] уголовные дела или оставлены без изменения оправдательные приговоры в 13 случаях", - рассказал Титов. В шести случаях к уже осужденным предпринимателям было применено условно-досрочное освобождение. Титов заметил, что сейчас ведется работа по УДО в отношении еще одного предпринимателя, который до приговора семь лет провел в СИЗО.

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