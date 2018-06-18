Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Национального расчетного депозитария Астанин переизбран в совет директоров SWIFT

Экономика и бизнес
18 июня, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Астанин является членом совета директоров SWIFT с 2015 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московская биржа) Эдди Астанин переизбран кандидатом от России в совет директоров системы межбанковских переводов SWIFT, говорится в сообщении НРД.

Эту должность Астанин занимает с 2015 года, когда российский представитель впервые вошел в состав совета. Он был номинирован в состав совета директоров SWIFT решением общего собрания ассоциации "Россвифт" 18 апреля 2018 года.

В совет директоров SWIFT входит 25 членов, представляющих страны с наибольшим объемом трафика сообщений SWIFT.

НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость активов на хранении в НРД на 31 марта 2018 года достигла 41,7 трлн рублей. НРД признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Депутат Госдумы от Крыма сравнил санкции Запада с автомобилем со сломанными тормозами
3
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 300 человек
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
6
Глава автоконцерна Audi отправлен под арест
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости