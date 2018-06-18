Глава Национального расчетного депозитария Астанин переизбран в совет директоров SWIFT

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московская биржа) Эдди Астанин переизбран кандидатом от России в совет директоров системы межбанковских переводов SWIFT, говорится в сообщении НРД.

Эту должность Астанин занимает с 2015 года, когда российский представитель впервые вошел в состав совета. Он был номинирован в состав совета директоров SWIFT решением общего собрания ассоциации "Россвифт" 18 апреля 2018 года.

В совет директоров SWIFT входит 25 членов, представляющих страны с наибольшим объемом трафика сообщений SWIFT.

НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость активов на хранении в НРД на 31 марта 2018 года достигла 41,7 трлн рублей. НРД признан Банком России системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.