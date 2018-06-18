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Трутнев: для развития экономики нужно создать инфраструктуру на арктических территориях

Экономика и бизнес
18 июня, 13:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке также считает, что создание инфраструктуры поможет в развитии Севморпути

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Создание инфраструктуры на арктической территории России будут способствовать развитию Северного морского пути и экономики страны. Об этом полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил в понедельник в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

"Северный морской путь - это не просто траектория, по которой должно ходить как можно больше судов. Выгоду Российской Федерации [территория] будет приносить тогда, когда будут созданы порты, условия для получения необходимых услуг, будет создана сеть службы спасения, когда будет организована перебойная связь на всем маршруте, навигация выстроена. Когда запустим, он сам по себе принесет на побережье больше жизни, больше экономики, потому что возникнут те же порты, те же службы. Это и есть развитие арктической части РФ", - сказал Трутнев.

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Трутнев, Юрий Алексеевич
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