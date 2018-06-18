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Белоруссия ввела запрет на поставки свинины из Ленинградской области из-за АЧС

Экономика и бизнес
18 июня, 13:24 UTC+3 МИНСК МИНСК 18, июня. /ТАСС

Под запрет попали также продукты переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев

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МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Белоруссия ввела запрет на поставки свинины из Ленинградской области из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода республики.

"По информации Россельхознадзора, на территории Ленинградской области зарегистрирован случай заболевания свиней африканской чумой свиней, - говорится в сообщении ведомства. - В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из этого региона живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов".

Под запрет также попали продукты переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок. Отменены также все ранее выданные разрешения на ввоз такой продукции из этого региона РФ.

В ветеринарном ведомстве Белоруссии указали на необходимость принятия "дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности".

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