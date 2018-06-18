РФ устранит критичную зависимость от импорта оборудования для СПГ за шесть-семь лет

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские компании смогут за ближайшие шест - семь лет устранить критичную зависимость от зарубежного оборудования в области крупнотоннажного сжижения природного газа (СПГ). В настоящий момент СПГ- заводы строятся преимущественно за счет импортных технологий, сообщил в интервью приложению "Нефть и газ" "Российской газеты" заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Действительно, санкции ограничили нас в использовании ряда зарубежного оборудования и технологий. Но работа в этом направлении ведется, и активная. Например, у нас уже есть буровые установки "Арктика", которые производит "Уралмаш", а в ближайшие шесть - семь лет планируем устранить зависимость по наиболее критичным позициям оборудования для крупнотоннажного сжижения газа", - сказал он.

Молодцов отметил, что продолжается работа по импортозамещению технологий и оборудования для шельфовых проектов: по системам позиционирования, донным сейсмическим станциям, сейсмокосам, а также происходит унификация оборудования для бурового комплекса.

По оценке замминистра, за четыре последних года доля импорта нефтегазового оборудования снизилась более чем на 8%, что опережает плановые показатели.

Говоря о планах добычи углеродов в материковой части Арктики, Молодцов сообщил: "В ближайшей перспективе рассчитываем начать промышленную добычу нефти на Лодочном, Русском и Западно-Мессояхском месторождениях. В 2018 году планируется ввести в разработку Тагульское, Кынское и Часельское месторождения".