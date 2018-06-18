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Первый урожай хлопчатника для промышленных нужд соберут в Астраханской области в сентябре

Экономика и бизнес
18 июня, 14:31 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 18, июня. /ТАСС

Хлопчатник засеяли на площади около 390 га, сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Галкин

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АСТРАХАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Астраханская область засеяла хлопчатник на площади 300 га для нужд текстильного предприятия в Волгоградской области. Первый урожай будет собран в сентябре этого года, сообщил в понедельник ТАСС министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Алексей Галкин.

В России почти весь хлопок импортный. Ранее сообщалось, что в Астраханской области в 2018 году под выращивание хлопчатника планируется выделить 500 га земли в Черноярском районе. Проект по возрождению хлопководства регион реализует совместно с компанией "Камышинский текстиль" (Волгоградская область), которой в год необходимо 20 тыс. т хлопка.

"Хлопчатник засеяли, если в целом по области - на площади около 390 га, непосредственно для волгоградского предприятия - 300 га. Это первый в регионе хлопок для промышленного производства. Сбор хлопка начнется в сентябре", - сказал Галкин.

По его словам, в астраханском регионе будут опробованы технологии выращивания в промышленных масштабах хлопчатника и способы его полива. Галкин заметил, что уже в следующем году проект должен получить поддержку из федерального бюджета. Всего в регионе под выращивание хлопчатника зарезервировано около 5 тыс. га.

Хлопок для Астраханской области - не новая сельскохозяйственная культура. Первые посевы культуры производились в 1920 - 1940-х годах. В 2013 году под хлопчатник в регионе было отведено 80 га, но направление не получило развития.

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