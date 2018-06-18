В Смоленске возродили производство фруктовых "конфект" по рецепту XVIII века

ТАСС, 18 июня. Производство фруктовых конфет по рецепту XVIII века возродили в Смоленске. Как сообщил ТАСС организатор производства Алексей Небылицын, это лакомство не раз хвалила императрица Екатерина II.

"В краеведческих источниках мы наткнулись на упоминание о "смоленских конфектах", которые обязательно входили в ассортимент ярмарок. Выяснилось, что в XVIII-XIX веках эта сладость являлась главным сувениром города, никто из гостей не уезжал без такой вкусности, даже сами императоры требовали их к своему столу. Мы перелопатили архивы, библиотеки, чтобы найти описания внешнего вида или рецепт. Залитые сахаром фрукты никого не оставляли равнодушными, например, Екатерина II, Павел I и Александр I, по словам графа Самойлова, "с удовольствием изволят кушать сухия конфекты, приготовляемые в Смоленской губернии", но в 1910-е годы производство прекратилось", - сказал Небылицын.

Производители решили сохранить не только старинный рецепт, но и название, поэтому лакомство называют "конфектами". "Многочисленные источники утверждают, что форма слова "конфект" появилась во времена Петра I. И только позже, к концу XIX - началу XX века, преобразованный русскими термин "конфекта" получает настолько значительное распространение, что им называют большинство сладостей России. Мы считаем, название наших фирменных изделий должно оставаться историческим, и надеемся, что конфекты станут туристическим и гастрономическим брендом Смоленской области и главным сувениром", - уточнил Небылицын.

По словам собеседника агентства, пока производятся пробные партии сладостей из яблок. "У нас уже состоялось несколько презентаций на разных площадках в Смоленске. Мы разработали упаковку в стиле начала XX века для туристов. А в ближайшее время планируем начать производство и грушевых конфект, которые, судя по архивам, особо любила Екатерина II", - пояснил он.

Власти Смоленской области заинтересованы в продвижении "конфект" для привлечения туристов. "Мы считаем, что это хорошая инициатива от жителей и бизнеса, потому что гастрономия сегодня - это тренд. Туристы приезжают и с удовольствием покупают не только традиционные сувениры, такие как магниты , но и обязательно увозят вкусные сувениры. У нас, конечно, есть вяземский пряник, который уже популярен у гостей, но среди пряников конкуренция высока, а вот конфекты - уникальный продукт, я считаю, что у него большие перспективы", - сказала корреспонденту ТАСС директор Смоленского областного информационного центра культуры и туризма Дина Гришина.

Собеседница агентства добавила, что возрожденные фруктовые конфеты будут представлены на ярмарках и выставках. "Мы ставим перед собой задачу эти конфекты популяризировать, они должны быть на ярмарках, крупных форумах, презентационных площадках. В августе регион будет участвовать в Москве в туристической выставке, будем вести переговоры, чтобы туда смоленские конфекты привезти и там их представить", - отметила Гришина.