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Власти Адыгеи ожидают делегацию из ОАЭ

Экономика и бизнес
18 июня, 14:16 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 18, июня. /ТАСС

По словам главы республики Мурата Кумпилова, арабские бизнесмены посетят несколько региональных агропредприятий - потенциальных экспортеров продукции

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МАЙКОП, 18 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи ожидают летом визита в республику руководства арабской компании "Аль Фаладж" для детального обсуждения строительства в республике регионального центра по закупке и экспорту в ОАЭ экологически чистой продукции, сообщил ТАСС глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На Дубайском экономического форуме в апреле делегация республики обсудила с бизнесменами стран Ближнего Востока аспекты расширения экспорта. Совладелец "Аль Фаландж" Нассер Аль Сувейди подтвердил намерения компании инвестировать средства в строительство на территории Адыгеи регионального центра по закупке и экспорту в ОАЭ экологически чистой сельхозпродукции, в том числе и адыгейского сыра.

"Мы ожидаем летом визита руководства компании в республику для более предметного обсуждения инвестпроекта, имеющего большое значение для социально-экономического развития региона. Визит арабской делегации запланирован на конец июня. Арабские бизнесмены посетят ряд агропредприятий республики - потенциальных экспортеров продукции", - сказал глава Адыгеи.

Региональный центр по закупке и экспорту продукции планируется построить в качестве резидента на территории Теучежского индустриального парка. Есть партнерская заинтересованность в реализации этого масштабного проекта, при этом Адыгея может получить уникальный международный статус региона-производителя и экспортера экологически чистой сельхозпродукции. Появление распределительного центра с лабораториями для сертификации продукции по высшим стандартам качества зарубежных стран и требованиям халяль поспособствует продвижению региональных товаров на международный рынок, пояснил собеседник агентства.

"Сотрудничество с "Аль Фаладж" интересно и в том плане, что компания специализируется на производстве и реализации на Ближнем Востоке органической продукции. Сегодня это направление актуально в рамках работы по предотвращению болезней, спровоцированных нездоровым питанием. Адыгея готова поделиться с зарубежными партнерами своим опытом. Мы разработали инновационную концепцию, которая позволит республике заработать международный имидж региона, производящего и реализующего экологически чистую продукцию", - добавил Кумпилов.

В министерстве экономического развития и торговли ТАСС пояснили, что за последние годы Адыгея экспортировала в страны Ближнего Востока злаки и древесину, молочную продукцию в небольшом объеме, а импортировала стекло и изделия из него, жиры, масла и фрукты. В целом экспортный товарооборот республики в минувшем году по сравнению с 2016 годом вырос в 1,6 раза и составил $38,6 млн.

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