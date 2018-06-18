Более 2,5 тыс. пермских бизнесменов прошли обучение городскому предпринимательству

ПЕРМЬ, 18 июня. /ТАСС/. Более 2500 пермских бизнесменов бесплатно приняли участие в образовательных семинарах региональной программы "Бизнес-пикник", направленной на развитие городского предпринимательства, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора Пермского края.

"В этом сезоне участие в образовательных семинарах "Бизнес-пикника" приняли около 2500 человек. Эта программа совершенно бесплатна для пермских предпринимателей, которые развивают городское пространство, создавая свои компании для жителей и гостей Перми", - пояснили в пресс-службе краевой администрации.

Губернатор Пермского края Максим Решетников сказал во время рабочей сессии "Бизнес-пикника", что краевые власти готовы вкладывать средства в развитие городского пространства Перми, тем самым помогая в развитии малого и среднего предпринимательства города, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора. "Мы понимаем, что именно бизнес создает мероприятия, открывает кафе, магазины - все это создает свою атмосферу городов. При этом мы видим прямую связь между развитием городов региона и развитием бизнеса, и мы готовы вкладывать в городскую среду, в планирование пространства. Потому что за счет этого создается среда для малого бизнеса", - цитирует губернатора пресс-служба.

На "Бизнес-пикнике" работали пять профильных секций:"Интернет-маркетинг для малого и среднего бизнеса", "Городское предпринимательство", "Крупный бизнес-партнер для малого", "Digital-стартапы" и "Food market". Также, работа велась на интерактивных площадках, где российские эксперты делились с предпринимателями Прикамья техникой деловых знакомств, оперативного поиска делового знакомства, навыками бизнес-презентации.

Проект "Бизнес-пикник" для представителей малого и среднего бизнеса запущен региональным отделением общероссийской общественной организации "Опора России" в декабре 2017 года при поддержке краевого правительства в рамках региональной программы "Бизнес среда". В первой части программы был создан цикл телевизионных программ о бизнес-успехах 25 предпринимателей Пермского края; во второй части российские бизнес-тренеры и профессиональные эксперты проводили общедоступные образовательные семинары по бизнес-тематике для пермских предпринимателей.