Завод по производству извести мощностью 150 тыс. т в год постоят в Адыгее

МАЙКОП, 18 июня. /ТАСС/. Высокотехнологичный завод по производству извести построят до 2021 года в предгорье Адыгеи, мощность предприятия составит 150 тыс. т в год, сообщил ТАСС глава республики Мурат Кумпилов.

"Завод по производству извести производительностью 150 тыс. т в год построит в поселке Каменномостский Майкопского района местная компания "Промконтракт". Инвестор заключил соглашение со швейцарской компанией "Мерц Офебау" и компанией "Тиссен Крупп Индастриал Союшенс РУС" о поставке оборудования, оказании техподдержки, пуско-наладке и приемочном испытании завода, он начнет поставки извести профильным предприятиям Юга России до 2021 года", - сказал глава республики.

Инвестиции в завод составят порядка €50 млн. Для закупки специализированного оборудования сейчас проводятся лабораторные исследования, образцы пород местного известнякового месторождения направлены его ведущим европейским поставщикам. Потребителями завода по производству извести выступят компании "ВОЛМА", "КНАУФ", "ЕвроХим-БМУ" в городе Белореченск Краснодарского края, уточнил Кумпилов.

Как ранее сообщил ТАСС заказчик строительства - гендиректор компании "Промконтракт" Руслан Кабехов, преимуществом завода станет наличие месторождения известняка "Мешоко-1", которое экспертами признано самым качественным в регионе, отсутствие предприятий-конкурентов и выгодная логистика, которая составит порядка 100 км. Предприятие планируется возвести практически под ключ.