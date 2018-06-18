Комитет Госдумы поддержал освобождение от НДФЛ курсовой разницы при покупке евробондов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от курсовой разницы при покупке евробондов резидентами РФ. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Госдума рассмотрит данный законопроект на заседании 20 июня.

Согласно проекту документа, резиденты РФ, приобретающие ценные бумаги России, номинированные в долларах и евро (евробонды), освобождаются от уплаты налога с курсовой разницы.

В соответствии с законопроектом, Налоговый кодекс дополняется положениями, предусматривающими порядок определения налоговой базы по НДФЛ при получении физическими лицами доходов по таким облигациям при их реализации (погашении), нивелирующий изменение курса рубля к иностранным валютам за время от их приобретения до реализации (погашения). Определение налоговой базы по НДФЛ соответствии с устанавливаемым законопроектом порядком предусматривается в отношении доходов граждан от реализации (погашения) облигаций внешних облигационных займов, номинированных в иностранной валюте.

Проект документа направлен "на создание благоприятных условий инвестирования в указанные облигации, обеспечивающих привлекательность перевода в российскую юрисдикцию зарубежных активов российских лиц", говорится в пояснительной записке к законопроекту. По расчетам правительства, выпадающие доходы будут компенсированы за счет общего роста поступлений по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов по операциям с ценными бумагами.

Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщал, что Минфин готовит проект закона, который освободит физических лиц от уплаты налога на доход по суверенным евробондам, выпущенным после 1 января 2018 года. Изначально налоговая льгота на сумму курсовой разницы предполагалась только для суверенных евробондов Минфина на 2018 год. Эти бумаги предполагается использовать для возврата капитала в Россию российскими бизнесменами, которые держат деньги за рубежом. В конце года Минфин заявил, что по этим бумагам будет налоговая льгота. В 2018 году Минфин планирует разместить евробонды на $3 млрд.