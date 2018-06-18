Комитет ГД поддержал законопроект об упрощении ратификации договоров о внешних займах РФ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении условий ратификации договоров о внешних заимствованиях в РФ - список оснований, по которым такие договоры подлежат обязательной ратификации, может быть сокращен. Проект закона, который вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ, был инициирован группой депутатов во главе с первым замруководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым. Госдума рассмотрит законопроект на заседание 20 июня.

Сейчас договоры о государственных внешних заимствованиях РФ подлежат ратификации, если предусмотренные этими договорами займы не включены в программу государственных внешних заимствований РФ, если привлекаемые в связи с заимствованиями финансовые средства превышают сумму, эквивалентную $10 млн, на весь срок займа, если исполнение таких договоров приводит к превышению верхнего предела государственного внешнего долга, утвержденного бюджетом, а также по другим основаниям.

По мнению авторов законопроекта, такой список условий является избыточным. "Представляется излишней и избыточной дополнительная процедура ратификации вышеуказанных договоров в зависимости от суммы заимствования финансовых средств в случае включения данных займов в программу государственных внешних заимствований РФ посредством внесения изменений в бюджет", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом документа предлагается сделать обязательной ратификацию только тех договоров займов, которые не были включены в программу государственных внешних заимствований РФ.

Кроме того, в Бюджетный кодекс вносятся поправки, исключающие необходимость отдельного отражения в программе государственных внешних заимствований РФ всех займов, величина которых превышает сумму, эквивалентную $10 млн, на весь срок займа.

"Подобное нововведение позволит упростить и ускорить процедуру государственных заимствований Российской Федерации, что в свою очередь будет способствовать расширению возможностей Российской Федерации по привлечению внешних займов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.