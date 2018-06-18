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Правительство осенью может представить законопроект о введении самозанятых в экономику

Экономика и бизнес
18 июня, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что эти лица получат возможность платить налоги и взносы в упрощенном режиме

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство РФ готовит законопроект о вводе самозанятых граждан в экономику. Проект будет содержать как стимулирующие меры, так и информацию о возможной ответственности за уход от налогов. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

"Мы не предполагаем каким-то образом жестко к этой теме относиться... Сейчас пока правительство не вносило этого законопроекта, но я думаю, что к осени такой проект будет подготовлен", - сказал Топилин.

Он пояснил, что в проекте закона для самозанятых будет возможность уплаты налогов и взносов в упрощенном режиме, при этом будет обозначено, что налоговые органы видят какие-то финансовые операции граждан, например, что человек имеет доход, оплачивает коммунальные платежи, но страховые взносы за него не уплачиваются.

"Мы вместе с налоговой службой смотрим, делаем сверки с Минфином баз данных, которые у нас есть. Мы же видим прекрасно ФИО, платятся взносы или не платятся, какой возраст... Платятся ли налоги, дальше - платятся ли коммунальные платежи", - рассказал глава Минтруда.

По словам Топилина, в настоящий момент, по данным налоговых органов, за 15 млн граждан в России не уплачиваются взносы во внебюджетные фонды.

Разные категории самозанятых

При этом Топилин подчеркнул, что категории самозанятых очень разные и имеют свою специфику: в каких-то отраслях есть безналичные расчеты, в каких-то только наличные. "Есть, допустим, "Яндекс.Такси". Мы же видим, каждый может посмотреть, сколько стоит поездка, то есть внутри этих операторов достаточно четкие финансовые потоки налажены, и эта отчетность есть, но при этом взносы не всегда платятся", - отметил Топилин.

В категории домашнего персонала, например, существует только наличный расчет, потому что оформить налоговые платежи гражданам, нанимающим персонал, очень сложно. "В качестве примера я могу привести следующее. Если вы захотите, кто-то захочет оформить взаимоотношение с Пенсионным фондом и с налоговой службой, чтобы всю регистрацию провести и нормально платить взносы за помощника по дому, это практически невозможно: вам нужно сдавать ежеквартальную отчетность, ежемесячную отчетность, это невозможно, нужно все упрощать", - отметил министр.

Он добавил, что при этом необходимо донести до граждан, что они должны участвовать в солидарных системах и что в настоящее время они находятся в серой зоне и не уплачивают налоги, нарушая тем самым закон. "Когда мы говорим о возможности дополнительных финансовых источников, увеличения пенсий и зарплат, решение темы, связанной с самозанятыми, не обязательно кнутом и пряником и так далее, а различными способами, это ключевая задача", - сказал Топилин.

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