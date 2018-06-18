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Правительство может продлить право повышать пошлину на бензин при росте цен

Экономика и бизнес
18 июня, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Ранее Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин в 2018 году до 90% от ставки пошлины на нефть

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство России прорабатывает возможность продления права кабинета министров повышать после 2019 года экспортную пошлину на моторное топливо до 90% в случае роста цен на бензин на внутреннем рынке. Об этом сообщил журналистам глава департамента таможенной и налоговой политики Минфина Алексей Сазанов.

Ранее Минфин предложил наделить правительство правом повышать в 2018 году экспортные пошлины на бензин, дизельное топливо, керосин до 90% от ставки пошлины на нефть в качестве возможной ответной меры на рост цен на моторное топливо. Если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке оптовых цен на уровне, необходимом для "заморозки" на текущем уровне цены в рознице, правительство сможет применить этот механизм для стабилизации ситуации, повысив экспортные пошлины.

"Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы такая возможность у правительства сохранилась", - сказал он.

Ранее Сазанов заявлял, что компании и Минэнерго выступили против такой возможности, так как это может стать препятствием для инвестиций в нефтепереработку.

Ставки пошлин на нефть и нефтепродукты устанавливаются ежемесячно в зависимости от цены на нефть. На 1 июня ставка на экспорт нефти составила $131,8 за тонну, а ставка на экспорт светлых нефтепродуктов и бензина составляет 30% от цены нефти - $39,5 за тонну.

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