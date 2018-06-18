Минтруд прогнозирует, что в течение 10 лет в РФ может возникнуть дефицит трудовых ресурсов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Дефицит трудовых ресурсов в России может возникнуть в течение 10 лет в связи с демографической ситуацией. Об этом сказал в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник глава Минтруда Максим Топилин

"У нас количество людей, которые выходят на рынок труда, будет значительно меньше: где-то около 10 лет у нас будет, как раз, недостаток трудовых ресурсов", - сказал Топилин.

Он добавил, что на сегодняшний день в России 50% выходящих на пенсию продолжают работать. "Сегодня при действующем пенсионном возрасте более 50% людей, когда им 60 и 55 лет, они остаются работать. Работающих пенсионеров - около 10 млн из 43 млн всех пенсионеров. Казалось бы, что это только четверть, но эта четверть во всех возрастах. Когда достигает человек пенсионного возраста, то более 50% остаются на работе", - сообщил Топилин.