РФПИ с партнерами резко увеличат инвестиции в инфраструктуру России

НОВО-ОГАРЕВО, 18 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с партнерами резко увеличат инвестиции в инфраструктурные и высокотехнологичные проекты России. Об заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Владимир Владимирович, в рамках исполнения ваших майских указов и резкого увеличения притока инвестиций в инфраструктуру и в технологии мы активно проработали с нашими партнерами резкое увеличение инвестиций в эти сектора. И мы видим, что они очень ценят макроэкономическую стабильность России, видят, что можно чуть-чуть нарастить внутренний долг и эти средства инвестировать в инфраструктуру", - сказал Дмитриев.

Он сообщил, что РФПИ рассчитывает привлечь от партнеров и соинвесторов более 7 трлн рублей в создаваемый Фонд развития инфраструктуры. "На 3 трлн рублей, которые планируется инвестировать через Фонд развития, о котором Антон Германович [Силуанов] говорил, мы считаем, что сможем привлечь более 7 трлн рублей от наших партнеров, соинвесторов для того, чтобы они инвестировали и в инфраструктуру, и в технологии", - сказал Дмитриев.

На просьбу главы государства подробнее осветить самые актуальным вопросы по привлечению иностранных инвестиций, глава РФПИ отметил, что в соответствии с майским указом, фонд совместно с иностранными партнерами проработали возможность резкого увеличения вложений в инфраструктурные и высокотехнологичные проекты в РФ.

"Эти инвестиции позволят увеличить ВВП на 2% в год, что нам кажется крайне важной цифрой. Мы проанализировали более 70 различных проектов, мы понимаем, в каких областях надо инвестировать, сколько потребуется частных средств и какой из этих проектов даст эффект на рост валового национального продукта, поэтому очень хотим привлекать наших партнеров в эти проекты", - добавил глава РФПИ.

Кроме того, по словам Дмитриева, РФПИ совместно с партнерами из Саудовской Аравии намерены в течение ближайшего года инвестировать $2 млрд в проекты в сфере технологий. "Они [партнеры РФПИ из Саудовской Аравии] выделили 10 млрд (долларов - прим. ТАСС), уже проинвестировали два. В ближайший год мы планируем проинвестировать вместе с ними 2 млрд. Саудовские партнеры на каждый рубль, который мы вкладываем, автоматически выделяют 1,5 своих средств", - сказал Дмитриев, отметив, что вопросы сотрудничества недавно обсуждались на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии.

Как отметил Дмитриев, стороны расширяют инвестиции в проекты по созданию и внедрению современных технологий. "Они с нами уже проинвестировали более $2 млрд в различные проекты и, в том числе, позволяют нашим компаниям приходить на саудовский рынок, зарабатывать там средства в энергосервисе и других секторах экономики", - добавил Дмитриев.

Он сообщил, что в целом доля РФПИ и привлеченных им партнеров в общем объеме инвестиций в технологии в России составила 58%.

Как заявил ТАСС представитель РФПИ, фонд проанализировал более 300 проектов перспективных российских технологических компаний, из них было выбрано около 100 наиболее привлекательных. Как ожидается, около 25 лучших получат инвестиции от РФПИ и партнеров.

"Объем инвестиций РФПИ и партнеров в проекты, реализуемые "с нуля", составляет более 520 млрд рублей", - сказал представитель фонда. В частности, по его словам, в число таких проектов входят строительство нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим", создание "интеллектуальных сетей", устранение цифрового неравенства, создание всероссийской сети диагностики и лечения онкологических заболеваний, строительство малых ГЭС в Карелии, разработка угольного месторождения на Чукотке, строительство первого железнодорожного моста между Россией и Китаем.