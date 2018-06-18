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Кудрин 27 июня представит в Совете Федерации отчет о работе Счетной палаты за 2017 год

Экономика и бизнес
18 июня, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Счетная палата уже представила в Совфед письменный отчет, сказал глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин 27 июня представит на пленарном заседании Совета Федерации отчет о работе ведомства за 2017 год. Об этом сообщил в понедельник глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Мы уже в график включили... В повестке дня на 27 июня отчет председателя Счетной палаты по итогам работы палаты за прошлый год", - сказал Рябухин на заседании комитета, уточнив, что письменный отчет СП уже представила в Совет Федерации.

Сенатор добавил, что общался с Кудриным и что тот "готовится к докладу".

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Кудрин, Алексей Леонидович
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