Кудрин 27 июня представит в Совете Федерации отчет о работе Счетной палаты за 2017 год

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин 27 июня представит на пленарном заседании Совета Федерации отчет о работе ведомства за 2017 год. Об этом сообщил в понедельник глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"Мы уже в график включили... В повестке дня на 27 июня отчет председателя Счетной палаты по итогам работы палаты за прошлый год", - сказал Рябухин на заседании комитета, уточнив, что письменный отчет СП уже представила в Совет Федерации.

Сенатор добавил, что общался с Кудриным и что тот "готовится к докладу".