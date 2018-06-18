На социальное развитие Дальнего Востока направят почти 54 млрд рублей

ГОРКИ, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении почти 54 млрд рублей в течение трех лет на социальное развитие Дальнего Востока. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьерами.

"Я подписал распоряжение о распределении трансфертов на социальное развитие Дальнего Востока. В течение трех лет туда направляется почти 54 млрд рублей, 21 млрд рублей должны поступить в бюджеты девять регионов в этом году", - сказал он.

По словам премьера, речь идет о ремонте и строительстве объектов, которые находятся в центрах экономического роста в Дальневосточном федеральном округе. "Там сейчас много новых компаний создается, модернизируются старые производства, но для того, чтобы люди туда захотели приезжать работать, нужно создавать нормальные условия. Речь идет о строительстве детских садов, школ, колледжей, больниц, спортивных комплексов, о благоустройстве территорий, о дорогах, мостах, сетях водоснабжения и теплоснабжения", - перечислил Медведев.

Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДВФО Юрий Трутнев отметил, что благодаря выделяемым средствам на Дальнем Востоке построят и реконструируют 195 объектов, в том числе 21 больницу. По его словам, средства также пойдут на такие объекты как краевая больница на Камчатке, детская больница в Комсомольске-на-Амуре, противотуберкулезный диспансер в Николаевске. Кроме того, построят 32 школы, 26 дворцов спорта и стадионов, 7 домов культуры и 105 объектов инженерной инфраструктуры.

"Работы начнутся непосредственно в этом году. Планируем в течение трех лет всю эту работу завершить", - добавил вице-премьер.

Медведев напомнил Трутневу, что он утвердил перечень видов туристско-рекреационной деятельности, которые позволяют применять ставку 0% по налогу на прибыль для задействованных в этой сфере организаций. "Это важно для Дальнего Востока, это касается гостиниц, ресторанов, тех, кто организует экскурсии, туры для отдыхающих", - напомнил премьер.