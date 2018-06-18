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ESET нашла шпионскую программу, избегавшую обнаружения с 2013 года

Экономика и бизнес
18 июня, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Программа InvisiMole может удаленно включать микрофон, веб-камеру, записывать аудио, делать снимки экрана и похищать файлы

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Производитель антивирусов ESET обнаружил на компьютерах в России и Украине программу InvisiMole, которая используется для кибершпионажа. По данным экспертов, вредоносное ПО используется с 2013 года, сообщает пресс-служба компании.

"InvisiMole открывает атакующим удаленный доступ к зараженному устройству, позволяет следить за действиями жертвы и перехватывать конфиденциальные данные. По данным телеметрии ESET, кибергруппа, использующая InvisiMole, активна с 2013 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, программа не была изучена и не выявлялась до момента обнаружения продуктами ESET на зараженных компьютерах в России и Украине.

Вирус может удаленно включать микрофон, веб-камеру, записывать аудио, делать снимки экрана, создавать файлы на дисках, а также похищать файлы, сообщают в ESET.

Кроме того, он может передавать злоумышленникам данные об устройстве: системную и сетевую информацию, список установленных и используемых программ, недавно открытых документов.

Эксперты пока не установили, как происходит заражением вирусом InvisiMole.

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