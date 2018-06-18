Апартаменты и офисы появятся на территории ТПУ "Технопарк" на юге Москвы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс с апартаментами, магазинами и офисами построят в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Технопарк" на юге Москвы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство многофункционального комплекса с апарт-отелем и объектами торговли в составе транспортно-пересадочного узла "Технопарк" на юге Москвы", - говорится в сообщении. Разрешение действительно до мая 2021 года.

Всего в комплексе, который расположится на улице Андропова, будет более 750 апартаментов, а также офисы, магазины, рестораны, кафе и подземная парковка. Общая площадь будущего объекта составит 46,6 тыс. кв. м, а его максимальная высота - 74 м. Строительство будет осуществляться на средства инвестора.

"По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ будет составлен график проверок многофункционального комплекса. К проверкам в будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования", - приводит пресс-служба слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.