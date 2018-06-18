WSJ: доход Панамского канала от транспорта энергоресурсов из США вырос в 20 раз за 2 года

ТАСС, 18 июня. Транспортировка сжиженного природного газа и нефтепродуктов из США является наиболее быстрорастущим и перспективным бизнесом Панамского канала, ежегодный доход от которого (бизнеса) увеличился в 20 раз за последние два года.

Об этом со ссылкой на заявление руководителя администрации канала Хорхе Луиса Кихано сообщила газета The Wall Street Journal.

Танкерная транспортировка американского природного сжиженного газа по каналу была начата в 2016 году после завершения работ по расширению его шлюзового каскада, позволившего втрое увеличить тоннаж проводимых через него судов и танкеров. За этот период, как отмечает издание, поставки газа увеличились практически с нуля до 6 млн тонн в прошлом году. В текущем году, как ожидает Кихано, этот показатель удвоится. "Это бурно развивающийся бизнес, рост которого продолжится", - приводит его слова издание.

На сегодняшний день, по данным газеты, через Панамский канал осуществляется 45% экспорта американских сжиженного природного газа и 46% сжиженного углеводородного газа. В ближайшие пару лет, по оценкам Кихано, транспортировка газа выйдет в лидеры. В настоящее время, указал он, танкеры с американским газом обеспечивают 10% от общего ежегодного дохода от использования канала и 38% от поступлений от эксплуатации новых, расширенных шлюзов.

Быстрорастущими потребителями сжиженного природного газа из США, по информации газеты, являются Китай, Южная Корея, Мексика и Япония.

В мае, как сообщил Кихано, администрация Панамского канала зарегистрировала новый месячный рекорд по транспортировке грузов через канал - 1,23 тыс. судов, перевезших в общей сложности 38,1 млн тонн груза. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в январе 2017 года - 1,26 тыс. судов, на борту которых находилось 36,1 млн тонн груза.

26 июня исполнится ровно 2 года с того момента, как началось движение по новым шлюзовым каскадам канала. Работы по расширению водного пути были начаты в 2007 году. Каждый из новых шлюзов имеет 426,7 м в длину, 54,8 м в ширину и 18,2 м в глубину, что позволяет проходить через них судам, вмещающим до 14 тыс. контейнеров.