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Премьер Японии подтвердил участие в Восточном экономическом форуме

Экономика и бизнес
18 июня, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В 2018 году ВЭФ пройдет 11-13 сентября

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава японского правительства Синдзо Абэ подтвердил свое намерение посетить Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, выступая в Совете Федерации.

"Премьер-министр Японии Абэ уже подтвердил, что примет участие в ВЭФ, который состоится 11-13 сентября", - сказал высокопоставленный дипломат.

По его словам, ВЭФ может стать "хорошей площадкой для поиска точек взаимодействия". "В прошлом году делегация Хоккайдо принимала участие в работе форума, был подписан ряд документов и с Сахалинской областью, и с Приморском краем, - напомнил замминистра. - Надеемся, нам удастся организовать такого рода контакты и в этом году".

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Темы
Приморский край
Персоны
Абэ, Синдзо Моргулов, Игорь Владимирович
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