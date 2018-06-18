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Медведев: предельное финансирование по экспортному проекту увеличено до 15 млрд рублей

Экономика и бизнес
18 июня, 16:09 UTC+3 ГОРКИ 18, июня. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что также для привлечения коммерческих банков были изменены критерии их отбора

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ГОРКИ, 18 июня. /ТАСС/. Размер предельного финансирования по экспортному проекту увеличен в два раза - с 7 до 15 млрд рублей. Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"В два раза увеличен размер предельного финансирования по одному экспортному проекту - с 7 до 15 млрд рублей", - сообщил он.

Кроме того, по словам премьера, "чтобы привлечь как можно больше коммерческих банков, мы изменили критерии их отбора". "Для включения в программу государственного субсидирования теперь экспорт могут финансировать банки с размером капитала до 20 млрд рублей", - сказал он, напомнив, что прежде этот показатель составлял 25 млрд рублей.

Главные задачи по направлению "Международная кооперация и экспорт"

Говоря о проектах в рамках направления "Международная кооперация и экспорт", Медведев подчеркнул, что президентом поставлена задача увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта до $250 млрд к 2024 году, и объем экспорта услуг до $100 млрд.

Премьер заявил, что одной из первоочередных задач является отмена избыточных требований при лицензировании экспорта и валютном контроле, а также развитие Российским экспортным центром (РЭЦ) системы "одного окна". "По оценкам РЭЦ, чтобы выйти на заявленные позиции нам нужен ежегодный объем несырьевого экспорта примерно $50 млрд. Это невозможно сегодня без новых инвестиций, новых производств, без активного участия государственных институтов развития", - заметил Медведев. Также необходимо, по его словам, модернизировать российские торгпредства за рубежом и завершить формирование эффективной системы финансовой поддержки экспорта.

"Я подписал постановление, которое расширяет понятие экспортного кредита. Теперь оно включает различные инструменты финансирования, которые аналогичны другим операциям, связанным с кредитованием: и выдачу аккредитивов, и использование различных дисконтов, и факторинговые операции - это то, что востребовано экспортерами", - заверил он.

Медведев также сообщил, что на повестке заседания президиума - вопрос о возможности использования инструментария специального инвестиционного контракта. "В рамках этого механизма компания получает государственную поддержку, если обязуется поставлять на экспорт определенный объем продукции и услуг", - пояснил премьер.

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