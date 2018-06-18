Эксперты: запуск движения по Крымскому мосту не привел к росту цен на аренду жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Запуск движения автомобилей по мосту, который связал Крымский полуостров с другими регионами России, несмотря на рост туристического потока, не привел к повышению стоимости аренды жилья в регионе, считают опрошенные ТАСС риелторы и аналитики рынка.

Ранее некоторые эксперты заявляли, что после запуска Крымского моста аренда квартир в Крыму подорожала. В частности, по данным экспертов федерального портала "Мир квартир", после открытия движения по транспортному переходу стоимость аренды жилья в июне этого года, в сравнении с июнем 2016 года, в Крыму выросла на 9,8%, а в соседнем Краснодарском крае - на 4,5%.

Опрошенные ТАСС эксперты отрасли и риелторы назвали это повышение цен на аренду жилья сезонным и обычным явлением в начале курортного сезона. "Еще при Украине у нас тенденция была следующая - каждый год в начале лета стоимость аренды возрастала, потому что сюда приезжал поток отдыхающих, с того времени так и осталось. В любом случае, открыли мост, и арендодатели ждут, что приедет большее количество отдыхающих, поэтому цены будут расти. Причем отдыхающие приезжают уже с мая, а самые пиковые - июль и август - как известно, они самые дорогие месяцы", - рассказал ТАСС специалист отдела жилой недвижимости консалтинговой компании "РК" (Севастополь) Владимир Рябчинский.

По его словам, люди, сдающие посуточно жилье у моря, могут поднимать стоимость аренды весьма существенно, это зависит от аппетитов арендодателей. "Если в среднем квартиру можно снять за 900 - 1 тыс. рублей за сутки, то в сезон стоимость может доходить до 1,5 - 2 тыс. рублей", - сказал Рябчинский.

Директор по развитию риелторской компании "Парад недвижимости" (Симферополь) Дмитрий Майоров также считает, что рост стоимости аренды жилья в Крыму связан с началом курортного сезона. "Обычные тенденции. Всегда летом на Южном берегу Крыма цена отличается от зимней. Точно, наверное, от мая до июня разница 10%. Есть низкий сезон, есть высокий. Цены поднялись не потому что мост открыли, а потому что так всегда всю жизнь было. Все ровно, никаких скачков [цен на аренду жилья], ажиотажного спроса нет, обычная работа", - сказал он ТАСС.

Эксперты не ожидают повышения стоимости аренды жилья в Крыму и в ближайшем будущем. "Если говорить про аренду [жилья], то в целом больших колебаний с точки зрения цены не будет... Из-за моста прирост автомобильного потока составит 10%, но из-за этого же снизится часть авиатурпотока. Поэтому резона особого повышать цену аренды для туристов нет", - сказал ТАСС гендиректор консалтинговой компании MACON Realty Group (эксперт строительного рынка РФ) Илья Володько.

О мосте в Крым

Автодорожную часть моста планировали открыть в декабре этого года, но достроили на полгода раньше установленного срока. Торжественная церемония открытия прошла 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, а рано утром 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. При этом на первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до осени запрещено.

По данным Минкурортов, туристический поток в Крым с начала этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого увеличился на 26,5%, до 1,456 млн человек на фоне открытия моста.