Пассажирские микроавтобусы Citroen и Peugeot будут выпускать в Калуге на заводе "ПСМА Рус"

ТАСС, 18 июня. Французский автоконцерн PSA Peugeot-Citroen запустит на базе калужского завода "ПСМА Рус" полный цикл производства пассажирских микроавтобусов. Об этом журналистам в понедельник заявили в пресс-службе предприятия.

"Завод ООО "ПСМА Рус" 25 июня запускает полный цикл производства пассажирских микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller в комплектациях Business Lounge и Business VIP", - говорится в сообщении.

От стандартной комплектации эти модели будут отличаться обивкой кресел и дополнительной шумоизоляцией двигателя и салона. Максимальная длина кузова составит 5309 мм. Семиместные микроавтобусы можно будет трансформировать для нужд бизнеса. Автомобили мощностью 150 лошадиных сил оснастят шестиступенчатой трансмиссией и двигателям 2.0 Blue HDi.

И Citroen SpaceTourer, и Peugeot Traveller адаптируют для российского рынка: версии снабдят системой "Эра-Глонасс", а дорожный просвет увеличат до 175 мм.

"ПСМА Рус" - совместное предприятие Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroеn, работает в Калуге с 2010 года. Проектная мощность завода составляет 125 тыс. автомобилей в год. В частности, на калужском предприятии выпускаются модели Citroеn C4, Peugeot 408 и Mitsubishi Outlander. В 2017 году ООО "ПСМА Рус" выпустило около 25 тыс. автомобилей.