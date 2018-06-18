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Набсовет ВЭБ назначил первым зампредом правления госкорпорации Кузовлева

Экономика и бизнес
18 июня, 18:34 дата обновления: 18 июня, 18:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Михаил Кузовлев будет координировать и контролировать деятельность банка по работе с проблемными активами, а также курировать деятельность "ВЭБ Капитал"

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Наблюдательный совет Внешэкономбанка назначил первым зампредом ВЭБ бывшего главу банка "Российский капитал" Михаила Кузовлева, также вслед за бывшим первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым (глава госкорпорации) в ВЭБ из аппарата правительства РФ перешли Юрий Газарян, Марина Романова и Константин Чагай, говорится в пресс-службе госкорпорации.

"Он будет координировать и контролировать деятельность банка по работе с проблемными активами, а также курировать деятельность "ВЭБ Капитал", - уточняется в сообщении.

Также на должность первого зампреда правления ВЭБ назначен Михаил Полубояринов, ранее занимавший должность зампреда. Полубояринов будет координировать международную деятельность, взаимоотношения с российскими и зарубежными инвесторами, операционную деятельности ВЭБ, управление ликвидностью, привлечение финансовых ресурсов на российских и зарубежных рынках капитала и межбанковского кредитования, отмечается в сообщении пресс-службы.

Дмитрий Курдюков, ранее занимавший должность первого зампреда правления, по решению набсовета госкорпорации получил должность заместителя председателя Внешэкономбанка. Он будет осуществлять координацию работы и оперативное руководство дочерними банками ВЭБ - банком "Глобэкс" и Связь-банком - а также их трансформацию.

Кроме того, Газарян, Романова и Чагай назначены на должности заместителей председателя Внешэкономбанка.
"Юрий Газарян займется вопросами стратегического развития, координацией разработки стратегии развития Внешэкономбанка и хода ее реализации. Марина Романова будет курировать в ВЭБ вопросы развития малого и среднего предпринимательства, а также закупочную деятельность Группы ВЭБ. Константин Чагай займется вопросами трансформации банка и Группы ВЭБ", - говорится в сообщении госкорпорации.

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