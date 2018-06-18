"Росгосстрах" создал собственную компанию по страхованию жизни

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Росгосстрах" создал дочернюю компанию по страхованию жизни - ООО СК "РГС страхование жизни", сообщает компания. Страховщик жизни принадлежит "Росгосстраху" на 100%, 13 июня компания была зарегистрирована в ЕГРЮЛ и получила свидетельство о постановке на налоговый учет.

"Агенты и офисы ПАО СК "Росгосстрах", а также банки группы "Открытие" вскоре начнут предлагать клиентам продукты новой компании "РГС страхование жизни". Сама же компания уже через несколько лет намерена побороться за попадание в число лидеров рынка", - говорится в сообщении "Росгосстраха". Ожидается, что продажи начнутся в четвертом квартале 2018 года. Компания будет заниматься страхованием жизни - накопительным, рисковым, инвестиционным, а также страхованием от несчастных случаев, медицинским и пенсионным страхованием и иными видами страховой деятельности, включая перестрахование.

Уставный капитал "РГС страхование жизни" составил 240 млн руб. Лицензии ЦБ планируется получить в ближайшее время, заявил гендиректор "Росгосстраха" Николаус Фрай.

По данным СПАРК, генеральным директором нового страховщика является Максим Шепелев. Управленческая команда формируется параллельно с получением лицензий, говорится в сообщении "Росгосстраха".

"В последние несколько месяцев в связи с тем, что ранее входившая в группу профильная компания "РГС Жизнь" предыдущими собственниками была выведена за периметр сделки с банком "Открытие", мы вынуждены были предлагать клиентам продукты трех своих партнеров", - цитирует пресс-служба Фрая.

"Росгосстрах" и "РГС Жизнь"

"РГС Жизнь" до 2015 года принадлежала бывшему владельцу "Росгосстраха" Данилу Хачатурову, и при передаче контроля над "Росгосстрахом" банку "ФК Открытие" в 2017 году в сделку не вошла. В апреле 2018 года президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер объявил, что является "хозяином" компании "РГС Жизнь" с конца 2015 года (в документах компании ее бенефициаром значится давний партнер Хачатурова Алхас Сангулия).

Продукты "РГС Жизни" после сделки с "ФК Открытие" продолжали продаваться в офисах "Росгосстраха" и "ФК Открытие", однако в апреле 2018 года, по данным ТАСС, это сотрудничество было прекращено (Гинер и Хачатуров на прошлой неделе утверждали, что договор продолжает действовать).

Глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов говорил, что надеется на возврат "РГС Жизни" в периметр одной группы с "Росгосстрахом", при этом параллельно "Росгосстрах" запускает собственного страховщика жизни. Гинер в ответ на это заявлял, что "РГС Жизнь" в группу "Росгосстраха" никогда не входила, и свои компании он не отдает.

6 июня "Росгосстрах" подал к "РГС Жизни" иск об использовании товарного знака "Росгосстраха" на 116 млрд руб. При этом еще ранее "РГС Жизнь" объявила о планах сменить название на "Капитал лайф".