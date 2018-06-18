Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились на 0,7-1,5%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,67% - до 2222,56 пункта, РТС - на 1,47%, до 1100,63 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск вырос на 0,6%, до 63,6 рубля, курс евро - на 0,7%, до 73,86 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,36% - до $74,44 за баррель.

"По нашему прогнозу, во вторник индекс РТС все-таки имеет шанс остаться на уровне в 1100-1200 пунктов и не уйти ниже 1100 пунктов, а индекс Мосбиржи будет по-прежнему на отметках в 2200-2300 пунктов. Доллар сегодня пошел вверх по отношению к рублю, евро тоже дорожает. Полагаем, что пара доллар/рубль во вторник останется на уровнях в 63-64 рубля за доллар, а пара евро/рубль - в диапазоне 73-74 рубля за евро", - прогнозирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.