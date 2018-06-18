ЦБ начал реализацию стратегии повышения финансовой доступности с Дальнего Востока

ТАСС, 18 июня. Банк России начал реализацию стратегии повышения финансовой доступности в России, утвержденной в марте этого года, с Дальнего Востока. Первым регионом стала Республика Саха (Якутия), где был подписан план мероприятий в рамках программы. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного главного управления ЦБ.

В частности, были определены этапы реализации стратегии в регионе, где развивать финансовые услуги непросто в силу географических условий.

Стратегию повышения финансовой доступности в России на 2018-2020 годы совет директоров ЦБ утвердил в марте 2018 года. В июне для общественного обсуждения был предложен проект "Основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2019-2021 годов". В качестве долгосрочных стратегических ориентиров в проекте выделены: формирование доверительной среды, развитие конкуренции на финансовом рынке, поддержание финансовой стабильности и обеспечение доступности финансовых услуг.

"Финансовая доступность неразрывно связана с другим очень важным направлением нашей работы - финансовой грамотностью, чтобы люди понимали, как пользоваться новыми финансовыми инструментами, особенно в сфере цифровых финансовых технологий. Именно поэтому в дорожную карту, которую мы сегодня подписали, включена также задача повышения финансовой грамотности населения республики и представителей малого и среднего бизнеса", - прокомментировал руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Стратегия финансовой доступности будет реализована во всех российских регионах, отметили в ЦБ.