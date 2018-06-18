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Помпео: экспортируя природный газ в Европу, США пытаются "заставить Россию отступить"

Экономика и бизнес
18 июня, 21:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, июня. /ТАСС

Американский госсекретарь добавил, что расширение экспорта природных ресурсов укрепляет национальную безопасность Штатов

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НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. США рассчитывают использовать экспорт своего природного газа в Европу для того, чтобы "заставить Россию отступить". Об этом заявил в понедельник в Экономическом клубе Детройта госсекретарь США Майкл Помпео. Трансляция его выступления шла на сайте Госдепартамента.

"Мы используем те природные ресурсы, которыми богата Америка, - заявил он. - Это дает нам колоссальные преимущества над конкурентами, вполне разумно использовать в своих интересах это преимущество". "Расширение экспорта природных ресурсов укрепляет нашу национальную безопасность, - подчеркнул он. - Расширяя экспорт природного газа в Европу, мы заставляем Россию отступить".

"Мы видим, как экспорт природного газа приносит пользу таким компаниям, как Cherniere, - продолжал он. - Она экспортирует природный газ со своего терминала в Луизиане более чем в два десятка стран".

В конце мая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Помпео заявил, что Соединенные Штаты выступают против строительства трубопровода "Северный поток - 2", который, по версии Вашингтона, Москва, как и поставки энергоресурсов в целом, может использовать в качестве рычага давления на страны Европы. По его словам, США должны продолжать оказывать давление с целью прекратить строительство "Северного потока - 2" с целью не допустить повышения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

По данным управления информации министерства энергетики США, экспорт СПГ в 2017 году вырос почти в четыре раза - до 1,94 млрд кубических футов (54,9 млн кубометров) в сутки. Сейчас основным экспортным терминалом служит Sabine Pass в штате Луизиана, откуда СПГ транспортируют в 25 стран. 53% экспорта СПГ приходится на три страны - Мексику (20%), Южную Корею (18%) и КНР (15%).

Кроме того, в США действует экспортный СПГ-терминал Cove Point в штате Мэриленд, еще четыре терминала - в Джорджии, Луизиане и два в Техасе - должны вступить в эксплуатацию в 2019 году, что доведет возможности экспорта природного газа до 9,6 млрд кубических футов (271 млн кубометров) в день.

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