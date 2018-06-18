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МФЦ для бизнеса появятся в 2019 году во всех районах Ульяновской области

Экономика и бизнес
18 июня, 22:21 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 18, июня. /ТАСС

Такие центры предоставляют предпринимателям широкий перечень услуг - от лицензирования до предоставления земельных участков

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УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Многофункциональные центры для бизнеса (МФЦБ) будут созданы на следующий год во всех муниципальных образованиях Ульяновской области. Об этом в понедельник заявил губернатор Сергей Морозов на Всероссийском форуме "Территория бизнеса - территория жизни".

"Мы одними из первых в РФ приняли решение по созданию специальных многофункциональных центров для бизнеса. У нас уже работают несколько таких центров. <…> Мы намерены открыть такие МФЦБ в виде цифровых окон… на базе всех центров развития предпринимательства во всех муниципальных образованиях Ульяновской области", - сказал он.

По словам Морозова, такие центры предоставляют предпринимателям широкий перечень услуг - от лицензирования до предоставления земельных участков. "Масса вопросов удовлетворяют предприниматели в одном месте, в одно время, не тратя дорогое для людей время и деньги в том числе", - добавил губернатор.

Ранее Морозов заявлял, что МФЦБ совместно с центрами развития предпринимательства должны создать единую инфраструктуру поддержки бизнеса в районах, что повысит уровень работы с инвестором и создаст благоприятную среду для развития бизнеса. Он также отмечал, что региональные власти определили для себя четыре приоритетных задачи для работы с бизнесом: сокращение сроков предоставления государственных услуг, исключение межведомственной бюрократической волокиты, многократного предоставления одних и тех же документов и проверка и регистрация комплектной документации на стадии получения разрешения на строительство в течение максимально коротких сроков.

МФЦ для бизнеса работают в режиме единого окна, в котором предприниматели области могут получить обширный перечень услуг (более 100) в доступном виде. Внедрение единой цифровой системы позволит оптимизировать все административные внутренние затраты, сделать получение услуги комфортной для бизнеса, значительно сократит время на ее оформление и поможет предпринимателю быстро принять инвестиционное решение.

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