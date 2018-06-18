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В Госдуму внесен законопроект об усилении контроля за картами иностранных банков

Экономика и бизнес
18 июня, 22:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Сбор информации об операциях по картам других государств сделает возможным проведение анализа финансовых потоков для выявления схем финансирования терроризма

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается ввести обязательный контроль операций по банковским картам, выпущенным в некоторых иностранных государствах. Определять перечень таких стран должен будет Росфинмониторинг, следует из материалов Госдумы.

"Обозначенный подход позволит с учетом риск-ориентированного подхода оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону "повышенного внимания" или снимать их с усиленного мониторинга", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сбор информации об операциях по картам таких государств сделает возможным проведение анализа финансовых потоков для выявления схем финансирования терроризма и решения других задач, направленных на обеспечение безопасности РФ, указывается в документе.

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