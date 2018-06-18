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Арбитраж Москвы рассмотрит дело об использовании товарного знака "РГС жизни" 9 августа

Экономика и бизнес
18 июня, 22:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Сумма исковых требований составляет 116,6 млрд рублей

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Рассмотрение дела, инициированного компанией "Росгосстрах" об использовании товарного знака "РГС жизни", назначено на 9 августа. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

"Принять исковое заявление от 6 июня 2018 года и возбудить производство по делу. <...> Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 9 августа 2018 года", - говорится в определении суда.

6 июня компания "Росгосстрах" подала иск об использовании товарного знака в Арбитражный суд города Москвы к "Росгосстрах жизни". Сумма исковых требований составляет 116,6 млрд рублей, из них основные требования - 2 млрд рублей, остальное - штрафы, которые могут многократно превышать сумму основного требования. Третьими лицами по делу выступают Федеральная служба по интеллектуальной собственности и административный департамент ЦБ РФ.

История вопроса

С 2017 года у "Росгосстраха" и "Росгосстрах жизни" разные собственники: прежний владелец обеих компаний Данил Хачатуров передал контроль в "Росгосстрахе" банку "Открытие", а в конце 2016 года продал "Росгосстрах жизнь" Алхасу Сангулии, которого СМИ называли его давним другом и партнером. При этом на рынке считалось, что конечным реальным бенефициаром "РГС жизни" остается Хачатуров.

В апреле 2018 года "хозяином" "Росгосстрах жизни" назвал себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер - видео с его выступлением перед сотрудниками компании опубликовала газета "Ведомости". Зампред Центрального банка Владимир Чистюхин говорил, что регулятор выяснит, кто является реальным собственником "РГС жизни". По его словам, Банк России также узнал о роли Гинера из его заявления, в документах компании конечным бенефициаром значится Сангулия.

Ранее глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов заявил в интервью ТАСС, что надеется на возврат "РГС жизни" в группу "Росгосстраха", параллельно запуская нового страховщика жизни в группе "Открытие". Гинер в ответном заявлении назвал эти слова неприемлемыми и наносящими ущерб бизнесу "РГС жизни", отметив, что эта компания никогда не была на балансе "Росгосстраха".

С апреля 2018 года "Росгосстрах" и "Открытие" прекратили сотрудничество с "РГС жизнью" в качестве агентов. Также в апреле ФСБ провела обыски в "РГС жизни", не связанные с деятельностью компании, а спустя несколько дней по обвинению в растрате был арестован брат Данила Хачатурова Сергей, бывший вице-президент группы "Росгосстрах".

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