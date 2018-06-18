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Нижегородская область ожидает около 6-7 млрд рублей доходов от ЧМ-2018

Экономика и бизнес
18 июня, 22:58 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 18, июня. /ТАСС

Эффект от финансовых вливаний не будет мгновенным, но приведет к развитию не только туристической и спортивной сфер, считает министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области ожидают получить около 6-7 млрд рублей дополнительного дохода в региональный бюджет от проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр экономического развития и инвестиций региона Игорь Норенков.

"Для бюджета Нижегородской области это даст 6-7 млрд рублей дополнительного дохода, это 1% от валового регионального продукта. Итоги мы сможем подвести в первом квартале следующего года", - сказал он.

Эффект от финансовых вливаний в экономику не будет мгновенным, но приведет к развитию не только туристической и спортивной сфер, считает министр. Он отметил, что ранее у области не было площадки для проведения крупных деловых мероприятий, но чемпионат стал импульсом к созданию подобной инфраструктуры.

"Мы занимаемся разработкой площадки для проведения бизнес-форумов. Инфраструктура гостеприимства уже готова, нам осталось найти инвестора и построить площадку, чтобы было пространство для дискуссии", - сказал Норенков.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В понедельник на стадионе "Нижний Новгород" сыграли сборные Швеции и Южной Кореи. Город также примет матчи Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня), игру 1/8 финала и четвертьфинал.

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