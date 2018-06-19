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Фирма из США намерена купить 10 самолетов Бе-200ЧС с замененными украинскими двигателями

Экономика и бизнес
19 июня, 10:05 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, июня. /ТАСС

Планируется, что контракт на поставку самолетов может быть подписан уже в этом году

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Американская компания Seaplane Global Air Services Inc. планирует закупить десять самолетов-амфибий Бе-200ЧС, оснащенных российско-французскими двигателями SaM-146, сообщили ТАСС в пресс-службе Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева. Сейчас завод ведет ремоторизацию с украинских двигателей Д-436 на SaM-146.

"С фирмой Seaplane Global Air Services Inc. (США) согласован проект контракта на поставку 10 самолетов-амфибий Бе-200ЧС с двигателями SaM-146 в США. В контракт вносились уточнения, связанные с ремоторизацией самолета. Планируется, что контракт на поставку самолетов может быть подписан уже в этом году", - сказали в пресс-службе, добавив, что договоренности были достигнуты в ходе рабочей поездки делегации комплекса во Францию.

Также в ходе поездки с представителями центра обучения пилотов Airbus и пилотажных стендов был рассмотрен вопрос о создания центра по обучению пилотов и летно-технического состава на самолеты-амфибии Бе-200ЧС. С европейской фирмой Global Aviation Consulting Ltd. были обсуждены возможности привлечения самолетов-амфибий Бе-200ЧС для тушения пожаров во Франции, Италии и Португалии. Французские власти выразили готовность приобрести самолет с новыми двигателями SaM-146.

Ранее сообщалось, что ТАНТК ведет переговоры по поставке десяти самолетов-амфибий Бе-200 для тушения лесных пожаров в США. Ранее контракт на поставку таких самолетов подписали Россия и Китай.

Как сообщал ранее генеральный конструктор ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева" Юрий Грудинин, научно-технический комплекс в 2020 году планирует поставить на самолет первый двигатель российско-французского производства SaM146 взамен украинскому двигателю Д-436. Ранее в ТАНТК сообщали, что такой переход не приведет к изменениям технических характеристик самолета.

О Бе-200ЧС

Самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России предназначен для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева находится в Ростовской области, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Предприятие занимается разработкой новой авиационной техники, изготовлением опытных образцов, серийным производством летательных аппаратов различного назначения. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200ЧС и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны Российской Федерации.

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