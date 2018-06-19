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ЦБ оценивает сроки либерализации тарифов ОСАГО в 3-5 лет

Экономика и бизнес
19 июня, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Банку России удалось частично решить проблему доступности ОСАГО в регионах, но положение этого рынка по-прежнему нельзя назвать стабильным, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. ЦБ оценивает возможные сроки либерализации тарифов в ОСАГО в 3-5 лет, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом в Госдуме.

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"Мы действительно предлагаем повысить гибкость тарифа, проводить либерализацию, но постепенно. По нашей оценке, это займет 3-5 лет, с тем чтобы при этом был верхний потолок тарифа, но развивать конкуренцию в разных регионах. Даже сейчас в тех регионах, где работают много страховых компаний, там уже тариф ниже верхней границы", - сказала она. Минфин ранее называл в качестве возможных сроков освобождения тарифа ОСАГО 2023-2025 годы.

ЦБ удалось частично решить проблему доступности ОСАГО в регионах, но положение этого рынка по-прежнему нельзя назвать стабильным, сказала Набиуллина. "Основная доля жалоб на ОСАГО сейчас - коэффициенты бонус-малус", - сказала она. Кроме того, сектор ОСАГО для страховщиков остается убыточным (почти 15 млрд руб. убытка в 2017 году), что вынуждает компании уходить из проблемных регионов.

Ранее ЦБ анонсировал реформу тарификации ОСАГО, главное изменение - расширение коридора базового тарифа ОСАГО на 20% вниз и вверх для всех основных категорий ТС. Для легковых авто физлиц диапазон базового тарифа составит 2746-4942 руб. вместо существующих 3432-4118 руб. Исключения - мотоциклы и мотороллеры, а также легковые авто юрлиц: для них верхняя граница базового тарифа снизится на 10,9% и 5,7% соответственно. Также ЦБ предложил упростить применение коэффициента "бонус-малус" и ввести 50 категорий водителей по стажу и возрасту вместо существующих пяти.

"Мы готовы обсуждать параметры предложенных изменений с депутатами. На предварительных обсуждениях было много вопросов, мы здесь открыты к диалогу, мы считаем, что такие изменения назрели", - подчеркнула Набиуллина.

"Вопрос тарифов - это только один из вопросов. К изменению ситуации в ОСАГО нужно подходить комплексно", - заключила она.

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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