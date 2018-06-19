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Новак не ожидает резкой реакции цен на нефть в случае пересмотра сделки ОПЕК+

Экономика и бизнес
19 июня, 14:31 дата обновления: 19 июня, 14:41 UTC+3

Глава Минэнерго не исключил дефицита на рынке нефти в третьем квартале без увеличения добычи

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МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак не ожидает, что цены на нефть резко отреагируют на пересмотр квот в рамках сделки ОПЕК+, сказал он журналистам в Минске.

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"Мне кажется, что сейчас цены довольно-таки сбалансированные. Вы видите, что даже несмотря на то, что такая информация уже давно идет в прессе, что такой вопрос будет обсуждаться, рынок довольно спокойно реагирует. И цена плюс-минус два доллара на уровне $75-74 держится", - сказал Новак, отвечая на вопрос, как могут отреагировать цены на нефть на возможное увеличение добычи странами ОПЕК+.

Ранее Новак заявил, что страны-участницы ОПЕК+ обсудят на встрече в Вене 22-23 июня смягчение квот, в рамках которого рост добычи нефти может составить 1,5 млн баррелей в сутки, а ее восстановление может начаться с 1 июля.

Министр также сообщил журналистом, что дефицит на рынке нефти может наблюдаться уже в третьем квартале, если ОПЕК+ не увеличит добычу.

"В принципе, мы считаем целесообразным рассмотреть такое решение на [третий] квартал, чтобы по результатам квартала промониторить, посмотреть, как будет складываться ситуация на рынке, чтобы также иметь возможность по истечении квартала, например, в сентябре собраться и дальше определить наши действия, - сказал Новак. - Мы очень гибкие, мы понимаем, что нельзя сейчас на полгода или на год вперед [принимать решение]. Третий квартал довольно позитивный еще потому, что в третьем квартале самый высокий спрос на нефть, поэтому здесь может случиться дефицит на рынке, если не принимать меры".

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