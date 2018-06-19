Исследование: число долларовых миллионеров в России в 2017 году выросло на 4%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Число долларовых миллионеров в России по итогам 2017 года выросло на 4% - до 189,5 тыс. человек, говорится в исследовании World Wealth Report 2018 международной консалтинговой компании Capgemini.

В 2016 году их число увеличилось на 19,7% и составило 182,1 тыс. человек.

Всего в 2017 году число миллионеров в мире выросло на 9,5% по сравнению с 2016 годом и превысило 18 млн человек, а их совокупное состояние увеличилось на 10,6% - до $70,2 трлн.

Согласно данным компании, больше всего миллионеров - 6,18 млн человек - проживает в странах Азиатско- Тихоокеанского региона, их суммарное состояние превышает $21 трлн. Число долларовых миллионеров в Северной Америке достигло 5,66 млн человек, их состояние составляет около $19,8 трлн. Третью позицию по числу миллионеров занимают европейские государства (4,83 млн с состоянием в $15,8 трлн), четвертую - Ближний Восток (660 тыс. с состоянием в $2,49 трлн), пятую - Латинская Америка (600 тыс. с состоянием в $8,74 трлн). На Африку проходится наименьшее число миллионеров (170 тыс. с состоянием в $1,7 трлн).