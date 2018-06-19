Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исследование: число долларовых миллионеров в России в 2017 году выросло на 4%

Экономика и бизнес
19 июня, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Всего в прошлом году число миллионеров в мире выросло на 9,5% по сравнению с 2016 годом и превысило 18 млн человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Число долларовых миллионеров в России по итогам 2017 года выросло на 4% - до 189,5 тыс. человек, говорится в исследовании World Wealth Report 2018 международной консалтинговой компании Capgemini.

В 2016 году их число увеличилось на 19,7% и составило 182,1 тыс. человек.

Всего в 2017 году число миллионеров в мире выросло на 9,5% по сравнению с 2016 годом и превысило 18 млн человек, а их совокупное состояние увеличилось на 10,6% - до $70,2 трлн.

Согласно данным компании, больше всего миллионеров - 6,18 млн человек - проживает в странах Азиатско- Тихоокеанского региона, их суммарное состояние превышает $21 трлн. Число долларовых миллионеров в Северной Америке достигло 5,66 млн человек, их состояние составляет около $19,8 трлн. Третью позицию по числу миллионеров занимают европейские государства (4,83 млн с состоянием в $15,8 трлн), четвертую - Ближний Восток (660 тыс. с состоянием в $2,49 трлн), пятую - Латинская Америка (600 тыс. с состоянием в $8,74 трлн). На Африку проходится наименьшее число миллионеров (170 тыс. с состоянием в $1,7 трлн).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
2
Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
3
Суд Украины разрешил капитану российского судна "Норд" выехать в Крым
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
Как российский "Ворчун" Эрдогана с НАТО поссорил
6
Госдума приняла в I чтении законопроект о порядке исчисления налога на имущество физлиц
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости