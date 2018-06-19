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Макрон заявил, что первый бюджет еврозоны может быть принят в 2021 году

Экономика и бизнес
19 июня, 19:04 UTC+3 БЕРЛИН 19, июня. /ТАСС

Президент Франции отметил, что создание бюджета еврозоны будет способствовать "развитию более суверенной, единой, солидарной Европы"

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БЕРЛИН, 19 июня. /ТАСС/. Первый бюджет еврозоны может быть принят в 2021 году. Об этом сообщил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Бюджет еврозоны может появиться в 2021 году, - сказал Макрон. - Над этой идеей наши страны работали в течение последних десяти лет".

При этом он счел преждевременным раскрывать какие-либо параметры первого бюджета. "Нам предстоит договориться об этом в ходе предстоящих дискуссий", - заметил Макрон. Президент Франции добавил, что "еще много работы придется выполнить министрам по этому вопросу до конца этого года".

Французский лидер подчеркнул, что "создание бюджета еврозоны послужит развитию более суверенной, единой и солидарной Европы". "Мы хотим большей координации на европейском уровне по многим актуальным вопросам, в частности по проблемам миграции, защите наших границ и европейских граждан, по финансовым вопросам", - сказал Макрон. "Нам также важно продвигаться в создании банковского союза", - добавил он.

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