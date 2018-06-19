Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС обязала операторов связи устранить неравные условия организации sms-рассылок банкам

Экономика и бизнес
19 июня, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Ведомство также установило факт удорожания стоимости sms-рассылки "Вымпелкома" в два раза

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение операторам "Вымпелком", "МТС", "Мегафон", "Т2 Мобайл" о прекращении дискриминационных действий при организации банковских sms-рассылок. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольное ведомство установило, что условия договоров между мобильными операторами и банками с государственным участием существенно отличается от условий договоров с другими кредитными организациями.

"В таких действиях операторов связи ФАС России усматривает признаки <...> дискриминационных условий, при которых потребители услуг sms-рассылки поставлены в неравное положение", - отмечает ФАС.

Кроме того, антимонопольное ведомство установило факт удорожания стоимости sms-рассылки "Вымпелкома" в два раза из-за отмены возможности транслитерации сообщений с кириллицы на латиницу. В связи с этим ФАС обязывает оператора связи отозвать уведомления об отмене возможности транслитерации sms-сообщений.

История вопроса

После принятия Госдумой в феврале этого года закона, обязывающего банки информировать заемщиков о задолженности и остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по карте, ФАС начала расследование в отношении МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2 из-за возможного увеличения стоимости sms-рассылки для банков.

При этом еще в конце 2017 года ФАС получила жалобу от Национального совета финансового рынка (НСФР) в связи с увеличением цен за sms для клиентов. В феврале по итогам заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации было принято решение поручить ФАС провести расследование по этому факту, говорится на сайте ведомства.

Изначально предполагалось завершить расследование в отношении четырех операторов (МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2) 20 марта, однако оно было продлено на неопределенный срок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
Bloomberg: США в ближайшие часы объявят о выходе из Совета ООН по правам человека
3
Прокуратура Украины готовит новое обвинение капитану задержанного российского судна "Норд"
4
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
5
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с маршруткой в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости