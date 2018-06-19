ФАС обязала операторов связи устранить неравные условия организации sms-рассылок банкам

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение операторам "Вымпелком", "МТС", "Мегафон", "Т2 Мобайл" о прекращении дискриминационных действий при организации банковских sms-рассылок. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольное ведомство установило, что условия договоров между мобильными операторами и банками с государственным участием существенно отличается от условий договоров с другими кредитными организациями.

"В таких действиях операторов связи ФАС России усматривает признаки <...> дискриминационных условий, при которых потребители услуг sms-рассылки поставлены в неравное положение", - отмечает ФАС.

Кроме того, антимонопольное ведомство установило факт удорожания стоимости sms-рассылки "Вымпелкома" в два раза из-за отмены возможности транслитерации сообщений с кириллицы на латиницу. В связи с этим ФАС обязывает оператора связи отозвать уведомления об отмене возможности транслитерации sms-сообщений.

История вопроса

После принятия Госдумой в феврале этого года закона, обязывающего банки информировать заемщиков о задолженности и остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по карте, ФАС начала расследование в отношении МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2 из-за возможного увеличения стоимости sms-рассылки для банков.

При этом еще в конце 2017 года ФАС получила жалобу от Национального совета финансового рынка (НСФР) в связи с увеличением цен за sms для клиентов. В феврале по итогам заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации было принято решение поручить ФАС провести расследование по этому факту, говорится на сайте ведомства.

Изначально предполагалось завершить расследование в отношении четырех операторов (МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2) 20 марта, однако оно было продлено на неопределенный срок.