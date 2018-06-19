МВФ добивается от Украины выполнения мер, необходимых для продолжения помощи

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд намерен взаимодействовать с властями Украины, добиваясь от них скорейшего выполнения мер, необходимых для продолжения финансовой помощи Киеву. Об этом говорится в письменном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которое было обнародовано во вторник по итогам состоявшегося у нее днем ранее телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

Как отметила руководитель МВФ, она "чрезвычайно воодушевлена" принятием в стране закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Эти и другие схожие шаги Киева позволят обеспечить подотчетность должностных лиц Украины, считает Лагард.

По словам директора-распорядителя фонда, она приветствовала намерение Порошенко добиться того, чтобы Высший антикоррупционный суд начал работу "к концу текущего года". "Мы согласились с тем, что теперь парламенту [Украины] важно быстро одобрить" все дополнительное законодательство, требующееся для формирования суда, подчеркнула Лагард.

"Мы также условились тесно работать вместе, в том числе с правительством [Украины], в направлении своевременной имплементации этих и других действий, особенно относящихся к ценам на газ и бюджету, которые критически важны с точки зрения завершения обзора выполнения программы [оказания помощи] Украине, поддержанной МВФ", - говорится в документе.

Закон "Об Антикоррупционном суде" Верховная рада приняла 7 июня, он вступил в силу 14 июня. Его создание являлось одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Согласно закону, суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления его в силу. Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного ущерба составит более $32 тыс.