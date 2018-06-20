Крупнейший в Сибири агрофорум на Алтае соберет 260 компаний из более чем 20 регионов РФ

БАРНАУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля - 2018" пройдет 20-21 июня на демонстрационной площадке "Сибирского агропарка" в Алтайском крае. Форум позволит представить современную продукцию агропромышленного комплекса 260 компаниям из более 20 регионов РФ, сообщили ТАСС в пресс- службе Минсельхоза края.

"В этом году участниками форума станут порядка 260 предприятий (в 2017 году их было 240 - прим. ТАСС) из более 20 регионов России. Они представят современное оборудование, технологии для растениеводства и животноводства", - сообщили в министерстве. В форуме примут участие, в частности, гости из Казахстана и Германии - они приедут, чтобы ознакомиться с новинками российской сельхозтехники, казахстанские предприятия - давние партнеры алтайских, они покупают технику и сельскохозяйственных животных.

Ожидается, что площадку "Дня сибирского поля" посетят за два дня не менее 25 тыс. человек. Главные темы форума - техническое совершенствование производства и диверсификация сельхозбизнеса. В Минсельхозе края отмечают, что "День сибирского поля - одна из крупнейших полевых выставок в России. В этом году там будет презентовано более 500 единиц сельхозтехники, в том числе, 120 - из Алтайского края.

На площадке форума протестируют почвообрабатывающую и кормозаготовительную технику, а рядом будет работать шоу-полигон - там покажут работу универсальных телескопических погрузчиков. В рамках форума пройдут бизнес-площадки, где эксперты отрасли обсудят потенциал повышения экспорта сельхозпродукции, перспективы развития органического земледелия и роль цифровых технологий в аграрном секторе. Также, на выставке сельхозживотных впервые представят направление козоводства.

В Минсельхозе региона отмечают важность "Дня сибирского поля" для края: по данным региональных властей, каждая шестая сельхозмашина или сельхозмеханизм в стране выпускается на Алтае. Регион обладает самой большой пашней в стране - 6,5 млн гектаров.

Агрофорум "День сибирского поля", на который ежегодно собираются десятки представителей агробизнеса России и зарубежья, в Алтайском крае пройдет уже в седьмой раз - в 2016 году он проходил в федеральном масштабе как "День российского поля". Цель форума - внедрение новой техники и технологий в растениеводство, животноводство и другие отрасли АПК. В прошлом году участниками стали представители 20 регионов России и других государств.