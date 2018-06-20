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Производитель смартфонов Xiaomi отложил эмиссию депозитарных расписок на $5 млрд в КНР

Экономика и бизнес
20 июня, 7:23 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 20, июня. /ТАСС

Производитель смартфонов планировал осуществить выпуск ценных бумаг на общую сумму $10 млрд

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 июня. /ТАСС/. Четвертый по величине в мире производитель смартфонов Xiaomi отложил планы выпуска китайских депозитарных расписок (CDR) на фондовой бирже Шанхая на сумму $5 млрд. Об этом сообщает в среду газета South China Morning Post, ссылаясь на заявления Китайского комитета по контролю над ценными бумагами и самой компании.

"Мы сначала осуществим листинг в Гонконге, а затем рассмотрим перспективы эмиссии китайских депозитарных расписок на материке", - пояснил базирующийся в Пекине технологический гигант. В компании не уточнили, на какой срок может быть отложен выпуск CDR (China depositary receipts). В свою очередь, регулятор фондового рынка КНР отметил, что уважает решение Xiaomi, и исходя из этого, отменил во вторник рассмотрение соответствующей заявки.

Производитель смартфонов планировал осуществить выпуск ценных бумаг на общую сумму $10 млрд. Половину этой суммы предполагалось этим летом разместить на Гонконгской фондовой бирже, а оставшуюся часть - на рынке КНР в виде китайских депозитарных расписок.

Программа CDR была запущена правительством Китая в марте этого года. Она нацелена на привлечение инновационных компаний на внутренний фондовый рынок в условиях ограничений, действующих для китайских инвесторов по выводу денег на зарубежные рынки. Xiaomi стала первой компанией, подавшей заявку на выпуск депозитарных расписок.

По мнению экспертов, решение отложить эмиссию увязывается с существующими у регулятора сомнениями по поводу завышенной стоимости компании и стремлением провести успешный листинг в Гонконге, чтобы обеспечить гладкий дебют пилотной программы китайских депозитарных расписок.

Компания Xiaomi была основана в 2010 году и ныне является четвертым по величине производителем смартфонов в мире, наряду с Samsung, Apple и Huawei.

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