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В США запретили продавать приспособление для "обмана" автопилота в машинах Tesla

Экономика и бизнес
20 июня, 10:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Autopilot Buddy вводит в заблуждение датчики в автомобиле, создавая иллюзию наличия рук водителя на руле

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти США запретили продажу приспособления, которое позволяет водителям автомобиля Tesla не держать руки на руле при включенной системе электронного ассистента. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте Национального управления по безопасности движения на шоссейных дорогах.

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Автопилот в машинах Tesla может корректировать курс машины или использовать тормоза, однако в компании подчеркивают, что он не предназначен для работы без участия человека. Для функционирования электронного помощника водителю все равно нужно держать руки на руле и быть готовым взять управление на себя в случае необходимости. Приспособление под названием Autopilot Buddy вводит в заблуждение датчики в автомобиле. Оно устанавливается на руль, создавая иллюзию, будто водитель держит на нем руки.

"Продукция, предназначенная для обмана систем безопасности автомобиля и отвлечения внимания водителя, является неприемлемой, - подчеркнула заместитель руководителя управления Хайди Кинг. - Не позволяя системе безопасности предупредить водителя о необходимости вернуть руки на руль, данный продукт отключает важный защитный механизм, что может повлечь за собой риск для владельцев и других участников движения".

В заявлении подчеркивается, что компании, которые продавали и рекламировали Autopilot Buddy, были оповещены о запрете. Им предписано до 29 июня проинформировать представителей властей о выполнении указанных требований.

Система автопилота в машинах производства Tesla в последние месяцы все чаще подвергается критике. Оборудованные ею автомобили не раз попадали в аварии, в том числе со смертельным исходом. Водители нередко пренебрегают рекомендациями Tesla относительно того, что электронный ассистент не рассчитан на работу без участия человека.

Глава Tesla Илон Маск обвинял СМИ в чрезмерном внимании к автоавариям с машинами Tesla. Так, в мае он отмечал в Twitter, что СМИ "почти не пишут о тех примерно 40 тысячах людей, которые погибли в автоавариях в США лишь за прошлый год".

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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