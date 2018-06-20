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Текслер заявил, что Россия готова обсуждать с ОПЕК варианты корректировки квот

Экономика и бизнес
20 июня, 10:39 дата обновления: 20 июня, 10:56 UTC+3

Однако замглавы Минэнерго отметил, что РФ и Саудовская Аравия пока не согласовали позицию по росту добычи ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей

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ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с ОПЕК разные варианты корректировки квот, в том числе рост добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, заявил журналистам первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.

"Будем обсуждать", - сказал он в ответ на вопрос, готова ли Россия обсуждать с коллегами меньший, чем на 1,5 млн баррелей в сутки, рост добычи в рамках корректировки квот.

При этом замглавы ведомства заявил, что пока говорить о совпадении позиций России и Саудовской Аравии о росте добычи на 1,5 млн баррелей в сутки рано.

"Мы будем обсуждать нашу позицию со всеми участниками альянса. Саудовская Аравия в курсе нашей позиции. Но знает и согласна - это разные слова", - сказал Текслер, отвечая на вопрос, согласованы ли позиции РФ и саудитов по увеличению добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.

Он подтвердил, что российский министр энергетики Александр Новак примет участие в заседании министерского мониторингового комитета в Вене 21 июня, но не ответил на вопрос, обсуждается ли двусторонняя встреча с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане.

Соглашение ОПЕК+, объединившее 24 страны, действует с начала 2017 года. При этом на протяжении последних нескольких месяцев план перевыполняется, в том числе за счет падения добычи в Венесуэле и ряде стран Африки. Например, по состоянию на май этого года уровень исполнения достиг 150%, то есть в общем участники сделки сократили добычу на 2,7 млн баррелей в сутки вместо оговоренных 1,8 млн баррелей (к уровню октября 2016 г.).

Еще в апреле саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех говорил, что сделка будет выполняться на прежних условиях до конца 2018 г., и обсуждать хотя бы частичное восстановление добычи на июньской встрече рано.

Однако в мае, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном и пообещал вернуть санкции против исламской республики, контекст изменился. Саудовская Аравия и Россия выступили за необходимость смягчения квот в рамках сделки ОПЕК+, так как непрекращающееся падение добычи в Венесуэле и возможное эмбарго на поставки нефти из Ирана вследствие американских санкций грозят рынку дефицитом предложения.

Иран - одна из трех стран, которые выступают против смягчения квот в соглашении об ограничении добычи нефти, то есть против роста добычи. Такое предложение ранее озвучили Россия и Саудовская Аравия, выступающие за восстановление добычи на 1,5 млн баррелей в сутки на период третьего квартала. Они объясняют необходимость роста добычи нефти угрозой ее дефицита вследствие падения добычи в Венесуэле и возможных санкций США против Ирана, которые могут ограничить нефтяной экспорт страны.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который обычно исходит из рекомендаций и прогнозных сценариев технического комитета, состоится 21 июня в Вене. Министерский мониторинговый комитет, в который входят шесть стран, включая Саудовскую Аравию, Россию, Кувейт, Венесуэлу, Оман и Алжир, в свою очередь, выносит рекомендации заседанию ОПЕК+ в большом составе, которое пройдет 22-23 июня.

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Темы
Выход США из ядерной сделки с Ираном
Персоны
Трамп, Дональд Текслер, Алексей Леонидович Новак, Александр Валентинович
Страны
США Иран Оман Алжир Кувейт Россия Венесуэла Саудовская Аравия
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