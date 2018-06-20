Счетная палата будет называть допустивших нарушения министерства и чиновников

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом СП об исполнении бюджета за 2017 год, сообщил о намерении Счетной палаты озвучивать имена нарушителей - чиновников или министерств - по итогам проверки надзорного органа.

"На первое место я бы поставил не репрессивные меры, а меры публичного обсуждения результатов [проверок]. Мы будем очень четко называть и министерства, и чиновников, которые отвечают за тот или иной конкретный показатель", - сказал он.

Счетная палата направила за отчетный год 74 представления и 63 предписания, возбуждено 389 дел об административных правонарушениях, по итогам которых к ответственности привлечены 130 лиц, рассказал Кудрин. В том числе, речь идет о замминистра спорта, замглавы Минвостокразвития, замминистра промышленности и торговли. "Мы будем расширять практику называния конкретных замминистров и чиновников, которые нарушали", - заметил глава Счетной палаты.

Также по итогам надзорных проверок в прокуратуру и следственные органы направлены 105 материалов, на основании которых следователями возбуждено 35 уголовных дел.

При этом, отвечая на вопросы депутатов, Кудрин отметил, что в конечном счете предписания Счетной палаты в большинстве своем исполняются.