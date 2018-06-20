Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Счетная палата будет называть допустивших нарушения министерства и чиновников

Экономика и бизнес
20 июня, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава надзорного ведомства Алексей Кудрин заявил, что меры публичного обсуждения могут быть эффективнее репрессивных

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом СП об исполнении бюджета за 2017 год, сообщил о намерении Счетной палаты озвучивать имена нарушителей - чиновников или министерств - по итогам проверки надзорного органа.

Смотрите также

Медведев готов работать вместе со Счетной палатой во главе с Кудриным

Совфед назначил Михаила Меня аудитором Счетной палаты

Счетная палата вновь указала на необходимость усиления адресности соцподдержки россиян

"На первое место я бы поставил не репрессивные меры, а меры публичного обсуждения результатов [проверок]. Мы будем очень четко называть и министерства, и чиновников, которые отвечают за тот или иной конкретный показатель", - сказал он.

Счетная палата направила за отчетный год 74 представления и 63 предписания, возбуждено 389 дел об административных правонарушениях, по итогам которых к ответственности привлечены 130 лиц, рассказал Кудрин. В том числе, речь идет о замминистра спорта, замглавы Минвостокразвития, замминистра промышленности и торговли. "Мы будем расширять практику называния конкретных замминистров и чиновников, которые нарушали", - заметил глава Счетной палаты.

Также по итогам надзорных проверок в прокуратуру и следственные органы направлены 105 материалов, на основании которых следователями возбуждено 35 уголовных дел.

При этом, отвечая на вопросы депутатов, Кудрин отметил, что в конечном счете предписания Счетной палаты в большинстве своем исполняются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
2
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
3
Эксперты: пенсионную реформу нужно запускать как можно скорее
4
ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий
5
Выход США из международных организаций при Дональде Трампе. Досье
6
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
7
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости