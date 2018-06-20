ОСК: судостроительный кластер в Крыму будет создан, когда станет востребован

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Судостроительный кластер в Крыму будет создан, когда станет востребован как инструмент стимулирующий развитие, сообщил в среду журналистам в Калининграде президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Ранее вице-президент ОСК Дмитрий Колодяжный сообщал, что корпорация создает в Крыму судостроительный кластер, в который, помимо уже работающего филиала судостроительного центра "Звездочка" в Севастополе, войдут конструкторские бюро "Коралл" и "Судокомпозит", а также Севастопольский госуниверситет.

"Кластер - это не самоцель, это инструмент, поэтому, как только этот инструмент будет востребован до той степени, когда действительно положенные по нему льготы и различного рода экономические стимулы станут реально востребованы, тут же такой кластер будет создан", - сказал Рахманов.

Он добавил, что ремонтная база ОСК в Крыму за счет предстоящей интеграции 13-го Черноморского завода существенно увеличится. В связи с этим "с большой долей вероятности [это] заставит переосмысливать концепцию развития "Севастопольского морского завода", поскольку, действительно, возможностей и мощностей будет гораздо больше, чем то, что есть на сегодняшний день на одной лишь площадке в Севастополе", отметил президент корпорации.